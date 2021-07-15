Сервис проверки данных о вакцинированных от COVID-19 сотрудниках запустили в Москве

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В столице запустили сервис проверки данных о привитых от COVID-19 сотрудниках. Об этом Агентству "Москва" рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он напомнил, что 15 июля истекает срок подачи данных о сотрудниках сферы услуг, привившихся от коронавируса.

"Мы часто слышим от предпринимателей, что после загрузки данных на mos.ru доля вакцинированных сотрудников отображается неверно и появляется уведомление о несоответствии заявленной численности работников сведениям государственных информационных систем. Чтобы помочь предпринимателям, на сайте Московского инновационного кластера мы открыли сервис, где можно проверить данные и подать все необходимые сведения о численности и статистические формы подтверждения (РСВ-1, П-4)", – пояснил Фурсин.

Глава департамента рассказал, что воспользоваться сервисом возможно, пройдя по ссылке из личного кабинета mos.ru на платформу imoscow. Рассмотрение заявки займет не более трех рабочих дней. По итогам проверки на электронную почту будет отправлено письмо.

Фурсин добавил, что консультации по всем интересующим вопросам ведутся круглосуточно по телефону горячей линии 8 (495) 197-97-77.

Ранее стало известно, что почти 70% московских медиков сделали прививку от коронавируса. Кроме того, привиты и 66% сотрудников образовательных организаций Москвы.

