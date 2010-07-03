Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

На некоторых этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 7 часов", – сказано в сообщении.

После этого экипажи ВКС вернулись на аэродром базирования.

Все полеты самолетов ВКС России проводятся в соответствии с международными правилами, отметили в минобороны.

В мае Владимир Путин прилетел в Ахтубинск, где осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Президенту также показали многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35.

