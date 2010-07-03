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14:26

Кабмин передумал вводить видеофиксацию техосмотров

технологии

14:26

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Фото: Москва 24

Российское правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, одобренных думским комитетом по транспорту и строительству, передает РИА Новости.

Законопроект кабмина, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра, в декабре был принят Госдумой в первом чтении. В документе речь шла о контроле за соблюдением операторами техосмотра установленных требований.

Авторы инициативы предлагали оформлять диагностические карты с электронной подписью техэксперта, который проводил диагностику.

С учетом последних поправок, видеофиксацию собираются исключить, а фотофиксацию – сохранить. Кроме того, решено убрать требование об автоматической передаче информации в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

В феврале в правительстве предложили отказаться от частных камер на дорогах. По словам вице-премьера Максима Акимова, система видеофиксации нарушений правил дорожного движения может стать полностью государственной в ближайшие пять-шесть лет.

технологии

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