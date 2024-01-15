Пользователи "Яндекс Карт" заметили сбои с отображением в мобильном браузере

Фото: 123RF/rattanakun

Некоторые пользователи "Яндекс Карт" зафиксировали сбои при загрузке сайта в мобильном браузере. Пустое поле высвечивается вместо карты города.

При этом остальные функции работают в обычном режиме. Например, пользователи могут найти необходимый адрес. Также возможно проложить маршрут от одной точки к другой, но он будет обозначаться только начальной и конечной точками-адресами.

Между тем в веб-версии и приложении карты отображаются корректно.

Ранее кратковременный сбой произошел среди устройств умного дома "Яндекса". Некоторое время устройства не подключались к приложению "Умный дом с Алисой", возникали и проблемы с самим умным домом. Согласно жалобам пользователей, проблема наблюдалась во всех регионах России.

Аналогичный сбой уже происходил с устройствами "Яндекса" в декабре прошлого года. Тогда по большей части проблемы возникали у жителей Москвы, однако были сообщения и из разных регионов РФ, а также Минска.

Сбой произошел в работе сервисов "Яндекс Еда" и Delivery Club