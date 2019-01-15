Аналоговое кабельное ТВ сохранится в Москве с переходом на цифру

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Аналоговое кабельное телевидение сохранится в Москве при переходе на цифровое телевещание с 15 апреля. Переход будет поэтапным и займет полгода. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"15 апреля в столице прекратится аналоговое эфирное вещание, которое принимается антенной. Аналоговое кабельное телевидение сохранится и будет доступно москвичам даже после этой даты. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного телевидения", – сказал Лысенко, передает РИА Новости.

На сегодняшний день жители Москвы получают телевизионный сигнал двумя способами: по кабелю (примерно 99%), либо через индивидуальные или коллективные антенны.

Лысенко отметил, что при переходе тем москвичам, у которых телевизор произведен до 2012 года, нужно будет приобрести специальную приставку. При этом, подчеркнул глава департамента, в таком случае город в индивидуальном порядке окажет адресную социальную помощь при обращении граждан льготных категорий. В каждом конкретном случае решение о такой поддержке будет принимать департамент социальной защиты населения города Москвы.

Ранее специалисты московского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" рассказали горожанам, как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре.

С января 2019 года абонентам крупнейших московских операторов кабельного телевидения стало доступно более 50 цифровых каналов. Почти 99 процентов домов и квартир столицы подключено к кабельному телевидению. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4 процента населения, в основном жители ТиНАО и единичные домохозяйства в других округах.

По данным Минкомсвязи, в России в среднем около пяти человек из 100 совсем не смотрят телевизор.