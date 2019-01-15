Почти 5% россиян отказались от телевизора

Фото: depositphotos/Yunava1

В России в среднем около пяти человек из 100 совсем не смотрят телевизор. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, около 5% россиян вообще отказались от просмотра телевизора. Таковы данные исследований, проведенных министерством, отметил Волин на заседании комитета СФ по экономической политике.

Замминистра также рассказал, что в двух российских регионах этот показатель вдвое выше – около 10%. Однако отказ от просмотра там вызван отнюдь не техническими проблемами, пояснил он. "Это связано с определенными, я бы сказал, культурными и религиозными традициями в этих двух субъектах Российской Федерации", – цитирует Волина "Интерфакс". О каких именно регионах идет речь, замглавы Минкомсвязи не уточнил.

На заседании комитета Совфеда 15 января один из сенаторов предположил, что после перехода на цифровой формат вещания некоторые россияне могут предпочесть получать информацию из интернета. В ответ Волин привел в качестве примера Тверскую область, где никто не перестал смотреть ТВ после отказа от аналогового вещания в прошлом году.

Ранее сообщалось, что с января абонентам крупнейших московских операторов кабельного телевидения доступны более 50 цифровых каналов.

С 11 февраля по 10 июня 2019 года в России произойдет поэтапное отключение аналоговой трансляции федеральных телеканалов, которые переведут на цифровое вещание. В Москве аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года. Когда трансляция прекратится, на экранах появится сообщение о необходимости перехода на цифровой сигнал. Специалисты московского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" рассказали горожанам, как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре.