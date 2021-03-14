Эксперт рассказала, как правильно заряжать смартфон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, как правильно заряжать смартфон и добиться меньшего износа аккумулятора. Об этом пишет "Российская газета".

Она рекомендовала заряжать аккумулятор, когда у него остается 10 – 15% заряда.

"Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла", – пояснила эксперт.

Насибулина также рекомендовала не заряжать смартфон ночью, а делать это перед сном. Также, считает специалист, нужно пользоваться только заводскими адаптерами питания и не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

"Лучше не пытаться заряжать гаджет, если проблема с батареей стала ощутимой, а отнести его в ремонт", – сказала она.

Ранее специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона. По его словам, чистить устройство необходимо правильно, удаляя лишь ненужное. В системных настройках смартфона можно воспользоваться встроенными функциями очистки памяти.