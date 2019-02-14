В Минкомсвязи РФ оценили первые итоги перехода на цифровое телевещание

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В Минкомсвязи РФ положительно оценили первые итоги перехода с аналогового телевещания на цифровое в семи регионах.

"Мы можем сказать, что для подавляющего большинства жителей этих регионов переход на цифру произошел абсолютно незамеченным", – цитирует ТАСС замглавы ведомства Алексея Волина. Он также отметил, что ажиотажного спроса на приставки для приема цифрового сигнала не наблюдается.

В понедельник, 11 февраля, на цифровое эфирное телевидение перешли жители Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей, а также Республики Чечня. Следующие два этапа перехода ждут регионы 15 апреля и 3 июня. Отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала.

В столице аналоговое эфирное вещание прекратится 15 апреля. Однако оно будет доступно москвичам даже после этой даты. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного телевидения. Это позволит тем, кто, например, в силу привычки не хочет переходить на цифру или чьи телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи, как прежде.

