В Минкомсвязи РФ оценили первые итоги перехода на цифровое телевещание

В Минкомсвязи РФ положительно оценили первые итоги перехода с аналогового телевещания на цифровое в семи регионах.
"Мы можем сказать, что для подавляющего большинства жителей этих регионов переход на цифру произошел абсолютно незамеченным", – цитирует ТАСС замглавы ведомства Алексея Волина. Он также отметил, что ажиотажного спроса на приставки для приема цифрового сигнала не наблюдается.
В понедельник, 11 февраля, на цифровое эфирное телевидение перешли жители Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей, а также Республики Чечня. Следующие два этапа перехода ждут регионы 15 апреля и 3 июня. Отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности.
Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала.
В столице аналоговое эфирное вещание прекратится 15 апреля. Однако оно будет доступно москвичам даже после этой даты. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного телевидения. Это позволит тем, кто, например, в силу привычки не хочет переходить на цифру или чьи телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи, как прежде.
Что нужно москвичам для настройки цифрового телевидения
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