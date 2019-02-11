Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11 февраля, 21:33

Отключение аналогового ТВ активизировало мошенников

технологии безопасность

11 февраля, 21:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Yunava1

В связи с отключением аналогового ТВ активизировались мошенники, которые пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Появились жулики, которые под предлогом отключения аналога пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров", – сказал он, передает РИА Новости.

Он также отметил, что министерство уже обратило внимание местных властей на эту проблему.

Россия с января 2019 года полностью переходит на цифровое телевещание, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала. Пилотным регионом стала Тверская область – там аналоговый сигнал был отключен еще в декабре 2018 года.

В столице аналоговое эфирное вещание прекратится 15 апреля. Однако оно будет доступно москвичам даже после этой даты. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного телевидения. Это позволит тем, кто, например, в силу привычки, не хочет переходить на цифру или чьи телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи, как прежде.

"Москва в цифрах": новый формат ТВ

Читайте также

технологии безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика