Отключение аналогового ТВ активизировало мошенников

В связи с отключением аналогового ТВ активизировались мошенники, которые пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
"Появились жулики, которые под предлогом отключения аналога пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров", – сказал он, передает РИА Новости.
Он также отметил, что министерство уже обратило внимание местных властей на эту проблему.
Россия с января 2019 года полностью переходит на цифровое телевещание, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала. Пилотным регионом стала Тверская область – там аналоговый сигнал был отключен еще в декабре 2018 года.
В столице аналоговое эфирное вещание прекратится 15 апреля. Однако оно будет доступно москвичам даже после этой даты. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного телевидения. Это позволит тем, кто, например, в силу привычки, не хочет переходить на цифру или чьи телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи, как прежде.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.