Отключение аналогового ТВ активизировало мошенников

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В связи с отключением аналогового ТВ активизировались мошенники, которые пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Появились жулики, которые под предлогом отключения аналога пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров", – сказал он, передает РИА Новости.

Он также отметил, что министерство уже обратило внимание местных властей на эту проблему.

Россия с января 2019 года полностью переходит на цифровое телевещание, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала. Пилотным регионом стала Тверская область – там аналоговый сигнал был отключен еще в декабре 2018 года.

В столице аналоговое эфирное вещание прекратится 15 апреля. Однако оно будет доступно москвичам даже после этой даты. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного телевидения. Это позволит тем, кто, например, в силу привычки, не хочет переходить на цифру или чьи телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи, как прежде.