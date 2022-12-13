ФСИН может получить частоты для внедрения "глушилок" сотовой связи в тюрьмах

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на собрании в конце текущего месяца обсудит инициативу о внедрении в заведения ФСИН блокираторов связи. Информацией об этом поделился РБК со ссылкой на материалы к заседанию.

Пока что нет точных данных, какие конкретно будут использоваться устройства.

По словам авторов материала, на данный момент существует два типа "глушилок" связи:

генераторы шума блокируют общедоступную связь в том или ином диапазоне;

блокираторы радиосигналов – стандартная станция, которая ограничивает возможности совершать и принимать звонки (кроме номеров из специального, одобренного перечня).

ФСИН согласует с министерством обороны России все документы для получения радиочастот для блокираторов в первом квартале 2023 года.

Ранее в ведомстве рассказали, что изоляторы СИЗО в РФ заполнены примерно на 96%. Многие правозащитники в ответ на это подчеркивали, что там содержится большое число "лишних" заключенных.

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