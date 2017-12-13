Москва увеличила объемы высокотехнологичного экспорта

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Реальный сектор экономики Москвы стал локомотивом экспортного роста за три квартала текущего года. Прежде всего, это касается высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, аэрокосмическая отрасль увеличила экспортные поставки на 51,5 процента, химическое производство – на 40,4 процента, производство машин и оборудования – 25,9 процента, производство автомобилей – 11,8 процента.

Около 75 процентов экспорта направляется в страны Европы – Германию, Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, а также в Китай и Турцию.