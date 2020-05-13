Павла Дурова уличили в попытке свалить на США свою неудачу с блокчейн-проектом

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Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал ситуацию с новым проектом предпринимателя Павла Дурова. Недавно он объявил о закрытии блокчейн-проекта Telegram Open Network, сообщает ИА "НСН".

Закрыть TON Дурову пришлось в связи с запретом американского суда на функционирование платформы и криптовалюты Gram.

До этого Дуров назвал решение суда США парадоксальным в том смысле, что американские власти запретили распространять криптовалюту Gram не только на территории страны, но и во всем мире.

"Я никогда не понимал экономическую основу проекта, как окупить те громадные деньги, которые они собрали. Для этого должно было быть показано экономическое обоснование, работающий прототип. Этого ведь тоже ничего не было предъявлено. Поэтому здесь не исключена ситуация, когда он воспользовался позицией американских властей для того, чтобы свалить на него неудачу проекта", – поделился Припачкин.

Кроме того, ранее основатель популярного мессенджера рассказал, что проекты, использующие его технологии, могут появиться в ближайшее время. При этом Дуров не будет иметь к ним какого-либо отношения.

В феврале стало известно, что Дуров ликвидировал две фирмы в Великобритании, которые были связаны с криптовалютой и поддержкой Telegram.

В январе Дуров 14 часов давал показания в суде США о Telegram.