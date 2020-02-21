Павел Дуров ликвидировал две связанные с криптовалютой компании в Великобритании

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Павел Дуров ликвидировал две фирмы в Великобритании, связанные с криптовалютой и мессенджером Telegram, сообщает RT со ссылкой на записи в официальном регистре компаний Великобритании Companies House.

Речь идет о фирмах Telegram UK Holdings Limited и Telegram Systems LLP. Они ликвидируются добровольно, по процедуре voluntary strike-off, которая используется для ликвидации компаний, прекративших коммерческую деятельность и не имеющих непогашенных обязательств.

Обе компании учреждены в июле 2018 года. Первой владеет организация – разработчик криптовалюты и блокчейн-проекта TON Дурова Telegram Group Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Эта компания имеет статус dormant company, что означает, что она не вела никакой деятельности за определенный период. Telegram Systems LLP имеет статус партнерства с ограниченной ответственностью и не предоставляла британским властям ни одного финансового отчета.

Осенью 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд Манхэттена о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. на сумму 1,7 миллиарда долларов.

19 февраля Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк продлил на неопределенный срок запрет для Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram.