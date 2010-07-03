Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

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Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков, сообщает РИА Новости.

С одной тысячи этот порог вырастет до трех тысяч рублей. При этом крупные банки-эквайеры обещают постепенно настроить свои системы, рассчитывая на рост среднего чека и скорости обслуживания клиентов.

Ранее стало известно, что Visa с середины апреля планирует повысить предельную сумму для покупок без пин-кода. Представители компании сразу же предупредили банки о своих планах.

Популярность бесконтактных платежей в России стремительно растет. По данным ЦБ, доля безналичных платежей в стране по итогам 2019 года вырастет с 56% на конец 2018 года до 66%. Платежные системы MasterCard и "Мир" пока не собираются менять действующий лимит в 1 тысячу рублей.

Visa повышает лимит суммы для покупок без ПИН-кода до 3 тыс. рублей

В марте руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников прокомментировал повышение лимита по бесконтактной оплате системы Visa до трех тысяч рублей. По его мнению, с точки зрения комфорта – "для клиентов это очень серьезный шаг вперед", однако подобное решение может привлечь внимание мошенников.