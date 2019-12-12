В 2019 году в Лефортовском тоннеле и комплексе Neva Towers появилась связь

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Оператор мобильной связи Tele2 обеспечил качественное indoor-покрытие на крупных объектах столицы в 2019 году. Общая площадь покрытия составила почти 3 миллиона квадратных метров.

Высокие темпы строительства indoor-проектов обусловлены изменением базы в пользу активных пользователей мобильного интернета. По итогам третьего квартала 2019 года их число увеличилось на 47,4%. В Москве один абонент скачивает в среднем 12 гигабайтов трафика в месяц.

В 2019 году оператор установил indoor-оборудование на всем протяжении Лефортовского автомобильного тоннеля. В тоннеле появилась надежная голосовая связь и высокоскоростной интернет 4G. Это позволяет пользоваться навигатором и своевременно связываться со спасательными службами. Еще одним значимым проектом оператора стал терминал F в аэропорту Шереметьево.

Стратегически важным indoor-объектом стал многофункциональный комплекс Neva Towers. Высокая скорость передачи данных и стабильная голосовая связь будут доступны жителям на высоте 77-этажного здания.

Общая площадь объектов, где в 2019 году появился устойчивый сигнал Tele2, превысила 2,8 миллиона квадратных метров. При этом indoor-оборудование было установлено на 50 объектах столичного региона. Сегодня в работе находятся еще два крупнейших объекта столицы – Большой театр и гостиница "Украина".

"Сегодня в столице практически не осталось белых пятен, где отсутствует сеть Tele2. Особое внимание в 2019 году мы уделили строительству сетевой инфраструктуры в жилых комплексах и стратегически важных объектах, так как конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. По итогам стройки можем уверенно говорить, что качественное 4G покрытие появилось еще в 50 объектах Москвы и области", – отметил технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин.