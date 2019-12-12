В 2019 году в Лефортовском тоннеле и комплексе Neva Towers появилась связь

19:32
Фото: depositphotos/beinluck
Оператор мобильной связи Tele2 обеспечил качественное indoor-покрытие на крупных объектах столицы в 2019 году. Общая площадь покрытия составила почти 3 миллиона квадратных метров.
Высокие темпы строительства indoor-проектов обусловлены изменением базы в пользу активных пользователей мобильного интернета. По итогам третьего квартала 2019 года их число увеличилось на 47,4%. В Москве один абонент скачивает в среднем 12 гигабайтов трафика в месяц.
В 2019 году оператор установил indoor-оборудование на всем протяжении Лефортовского автомобильного тоннеля. В тоннеле появилась надежная голосовая связь и высокоскоростной интернет 4G. Это позволяет пользоваться навигатором и своевременно связываться со спасательными службами. Еще одним значимым проектом оператора стал терминал F в аэропорту Шереметьево.
Стратегически важным indoor-объектом стал многофункциональный комплекс Neva Towers. Высокая скорость передачи данных и стабильная голосовая связь будут доступны жителям на высоте 77-этажного здания.
Общая площадь объектов, где в 2019 году появился устойчивый сигнал Tele2, превысила 2,8 миллиона квадратных метров. При этом indoor-оборудование было установлено на 50 объектах столичного региона. Сегодня в работе находятся еще два крупнейших объекта столицы – Большой театр и гостиница "Украина".
"Сегодня в столице практически не осталось белых пятен, где отсутствует сеть Tele2. Особое внимание в 2019 году мы уделили строительству сетевой инфраструктуры в жилых комплексах и стратегически важных объектах, так как конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. По итогам стройки можем уверенно говорить, что качественное 4G покрытие появилось еще в 50 объектах Москвы и области", – отметил технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: