Эксперт посоветовал вовлекать ребенка в IT-сферу через создание игр и веб-страниц

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Создание веб-страниц и разработка видеоигр поможет вовлечь ребенка в сферу IT. В этом уверен руководитель методологии и разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта, пишет RT.

Школьникам стоит начать прежде всего с фронтенд-разработки (пользовательской оболочки) веб-страниц. Это поможет быстро овладеть HTML, JavaScript и CSS, а также научиться работе с библиотеками jQuery, считает эксперт.

"Это может помочь развить навыки решения проблем, критического мышления и работы в команде. Направление подойдёт ребятам среднего школьного возраста (12–14 лет), которые любят решать нестандартные задачи, а также тем, кто готов зарабатывать уже сейчас", – уточнил он.

Другое направление для подростков – геймдев (разработка видеоигр). Это развивает в детях творческие способности, логику и пространственное мышление.

Влиться в данную сферу можно с достаточно юного возраста – начать придумывать сюжеты и персонажей можно уже с 7 или 10 лет, а создание игр можно начать с простых квестов или чат-ботов, отметил Мушта.

Если подростка постарше интересует работа с сайтами и приложениями, то ему стоит взглянуть на сферу UX/UI-дизайна (дизайн пользовательского интерфейса). Она подойдет для ребят возрастом от 14 до 17 лет, которые уже знакомы с базовыми знаниями в сфере программирования.

Также эксперт предлагает обучиться созданию приложений для мобильных устройств, что поможет детям средней и старшей школы понять не только языки программирования, но и разобраться в принципах работы с различными платформами.

Самой сложной сферой Мушта назвал работу с данными (Data Science). Здесь ребята поймут, как можно использовать данные для принятия важных решений в бизнесе, науке и обществе, уверен эксперт.

Ранее большинство россиян выразили мнение, что больше всего можно заработать в сфере IT и энергетики. Около 65% опрошенных считают самой прибыльной работу в сфере информационных технологий, а 46% – энергетику и добывающую промышленность.