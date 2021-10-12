В Twitter появилась функция удаления подписчиков

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В функционале социальной сети Twitter появилась функция удаления подписчиков. Она доступна для всех в веб-версии, сообщает "Мир 24".

Тестирование возможности удалять подписчика, не блокируя его, началось еще в прошлом месяце. Отмечается, что новая функция должна облегчить пользователям сети микроблогов контроль за их собственным списком подписчиков.

До этого, чтобы удалить читателя, пользователь должен был занести его в черный список и исключить оттуда.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил провести учения по отключению соцсетей для проверки российской инфраструктуры связи.

Он объяснил необходимость пробного отключения соцсетей тем, что таким образом можно было бы посмотреть, как система поведет себя при тех или иных вызовах.

