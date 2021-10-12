В ФСБ допустили, что умные очки от Facebook можно считать шпионским устройством

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Фото: facebook.com/facebook
Особенности умных очков от Facebook и Ray-Ban позволяют отнести этот девайс к устройствам, предназначенным для негласного получения информации. Об этом сообщили в ФСБ в ответ на запрос издания TJ о том, легально ли будет использовать такие очки в России.
"Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", – говорится в сообщении.
В ведомстве сослались на примечание 1 к статье 138.1 Уголовного кодекса "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".
Умные очки от Facebook и Ray-Ban впервые представили в начале сентября. Девайс способен записывать с двух камер видео продолжительностью до 30 секунд.
Ранее сообщалось, что ученые из Стэндфордского университета разработали умные очки, которые помогут людям, страдающим пресбиопией или "старческой близорукостью". Новые линзы с программным обеспечением фокусируются автоматически.
Как пояснили медики, пресбиопией называют заболевание глаз, при котором человек не может рассмотреть маленькие предметы или мелкий шрифт на близком расстоянии. "Старческой близорукостью" многие начинают страдать в 40–45 лет, когда хрусталик глаза теряет свою эластичность, а отвечающая за фокусировку цилиарная мышца ослабевает.
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