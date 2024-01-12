12 января, 20:49Технологии
В "Яндексе" заявили о штатной работе устройств умного дома после кратковременного сбоя
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя. Об этом со ссылкой на пресс-службу российской компании пишет РИА Новости.
"У некоторых пользователей возникали кратковременные сложности в управлении устройствами умного дома", – уточнили в сообщении.
О сбое стало известно вечером в пятницу, 12 января. Некоторое время устройства не подключались к приложению "Умный дом с Алисой", возникали и проблемы с самим умным домом. Согласно жалобам пользователей, проблема наблюдалась во всех регионах России.
В частности, по информации портала Downradar, на 19:00 было известно о 242 жалобах на сбои.
Аналогичный сбой уже происходил с устройствами "Яндекса" 12 декабря 2023 года. Тогда по большей части проблемы возникали у жителей Москвы, однако были сообщения и из разных регионов РФ, а также Минска.
Уточнялось, что у пользователей возникали трудности с управлением умных лампочек, пультов и голосового помощника "Алиса".
Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка
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