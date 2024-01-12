В "Яндексе" заявили о штатной работе устройств умного дома после кратковременного сбоя

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя. Об этом со ссылкой на пресс-службу российской компании пишет РИА Новости.

"У некоторых пользователей возникали кратковременные сложности в управлении устройствами умного дома", – уточнили в сообщении.

О сбое стало известно вечером в пятницу, 12 января. Некоторое время устройства не подключались к приложению "Умный дом с Алисой", возникали и проблемы с самим умным домом. Согласно жалобам пользователей, проблема наблюдалась во всех регионах России.

В частности, по информации портала Downradar, на 19:00 было известно о 242 жалобах на сбои.

Аналогичный сбой уже происходил с устройствами "Яндекса" 12 декабря 2023 года. Тогда по большей части проблемы возникали у жителей Москвы, однако были сообщения и из разных регионов РФ, а также Минска.



Уточнялось, что у пользователей возникали трудности с управлением умных лампочек, пультов и голосового помощника "Алиса".





Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка