Эксперт оценил угрозу хакерской атаки во время ОИ-2018

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Заявление американской компании ThreatConnect о якобы создании хакерской группой Fancy Bears в преддверии зимней Олимпиады-2018 сайтов-клонов антидопинговых организаций прокомментировал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

"Попробуйте набрать название любого популярного ресурса с ошибкой и увидите, что это доменное имя занято кем-то. Ожидается резонансное событие (Олимпиада-2018), соответственно мошенники тоже готовятся", – цитирует эксперта RT.

По словам Масаловича, в ближайшие время "все происходящее будет под флагом борьбы с российскими хакерами и за установление демократии во мраке тоталитарного режима России".

"Американцы живут в своем черно-белом мире, в котором они единственная светлая сила, и менять ничего не собираются" – отметил Масалович.

Он также считает, что специалисты в области кибербезопасности обладают достаточными средствами, чтобы найти мошенников, оперирующих сайтами-клонами.

Ранее американская компания ThreatConnect Inc, работающая в сфере компьютерной безопасности заявила о том, что российские хакеры могут атаковать сайты антидопинговых агентств во время зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Для этого они создали три новых домена, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.