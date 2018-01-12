Компания из США заявила о возможных хакерских атаках из России во время ОИ-2018

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Российские хакеры могут атаковать сайты антидопинговых агентств во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. С таким заявлением выступила американская компания ThreatConnect Inc, работающая в сфере компьютерной безопасности.

В компании рассказали о регистрации трех новых доменов, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии, сообщает "Газета.ру".

Пока неизвестно, будут ли использоваться эти домены в злоумышленных целях, однако, как полагают в компании, сайты могут представлять собой базу для последующих атак.

Ранее хакерская группировка Fancy Bears заявила, что комиссия Ричарда Макларена могла иметь связи с американским спецслужбами. В WADA ответили, что "не комментируют утечку документов".