Космические достижения Китая вызвали обеспокоенность у США

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США обеспокоились космическими достижениями Китая. В ходе заседания комитета Палаты представителей США по вооруженным силам эксперты призвали к ответным действиям.

В частности, обеспокоенность вызвало наращивание китайскими компаниями инвестиций в исследования и производство, связанные с новейшими технологиями в сфере космоса, сообщает "Аргументы недели".

По словам конгрессмена Дуга Ламборна, в последнее время развитие спутниковой отрасли Китая растет невероятными темпами. На местных заводах за последние два года произвели не менее 40 космических аппаратов.

Также китайские специалисты конструируют дешевые спутники, что может привести к обострению конкуренции на рынке.

11 декабря Китай запустил на орбиту Земли первый коммуникационный спутник Алжира. Устройство называется Alcomsat-1 и будет ретранслировать радио- и телевизионные сигналы.