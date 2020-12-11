Путин предложил создать приложение для упрощения пересечения границ стран ЕАЭС

13:55
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Для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть создано специальное мобильное приложение, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент подчеркнул, что в рамках ЕАЭС уже реализуются различные цифровые проекты, в том числе в сфере транспорта, промышленности, рынка труда. Этими вопросами, по его словам, занимается Евразийский банк развития.
Путин напомнил о создании специального фонда, который призван содействовать финансированию новых проектов в сфере информационной интеграции.
"Один из таких проектов предложен в России и подразумевает создание мобильного предложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами ЕврАзЭС", – сказал российский лидер.
В мае Путин сообщал, что пока невозможно ввести единый тариф на транзит газа между странами ЕАЭС, поскольку не достигнут необходимый для этого уровень интеграции. Президент подчеркнул, что для формирования единых тарифов необходимо создать единый рынок с единым бюджетом и единой налоговой системой. На данном уровне интеграции, по мнению российского лидера, цены на газ должны исходить из рыночной конъюнктуры.
Кроме того, президент РФ отметил и другие стороны сотрудничества, которые должны быть расширены в рамках проекта Стратегии развития ЕАЭС. В частности, речь шла о ряде областей гуманитарной и научно-технической сфер. Путин подчеркнул, что для реализации Стратегии необходима более плотная координация между членами ЕАЭС.
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