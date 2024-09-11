ArXiv: хакеры могут украсть данные с компьютеров, используя шум монитора

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Хакеры разработали новый инновационный метод кражи данных с компьютера при помощи шума монитора. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование ученых из израильского университета имени Бен-Гуриона, которое опубликовано на агрегаторе ArXiv.

По словам эксперта Мордехая Гури, каждый ЖК-монитор компьютера генерирует практически не слышимый шум из-за колебаний катушек, конденсаторов и внутренних вибраций, который связан с изображением на экране. Злоумышленники же могут использовать специальное программное обеспечение для кражи данных.

Новый метод назвали PIXHELL. Он использует взломанный ноутбук или смартфон, находящийся примерно в двух метрах от целевого ПК с монитором. Устройство записывает звуки от экрана компьютера, интерпретирует их, благодаря чему получает изображения с приватной информацией, которые уже передаются хакерам.

Гури пояснил, что ЖК-мониторы способны создавать шумы с частотой от 0 до 22 кГц, в то время как человеческое ухо различает звуки только в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Из-за этого атаки PIXHELL получаются незаметными. Кроме того, при использовании взломанного устройства хакеры могут принимать данные от компьютера с монитором со скоростью до 20 бит в секунду.

Между тем хакеры научились взламывать интернет-провайдеров, что позволяет злоумышленникам централизованно распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) среди клиентов пострадавших компаний.

Проникнув в инфраструктуру провайдера, хакеры получают возможность взять под контроль весь поток данных. Однако в российском информационном поле сообщения, связанные с возможным взломом провайдеров, достаточно редки. Тем не менее добиться защиты в 100% случаев не смогут ни пользователи, ни провайдеры, но можно снизить вероятность взлома, соблюдая требования информационной безопасности.

