Открылся прием заявок на участие в четвертом сезоне МСКЛ+

Фото: vk.com/mscleague

Студенты и преподаватели могут подать заявки на участие в четвертом сезоне Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ+). Об этом Федерация компьютерного спорта Москвы сообщила на сайте.

Регистрация открыта для обучающихся вузов и ссузов России. Кроме студентов, выступить в новом сезоне МСКЛ+ смогут научные сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава, для которых проведут отдельные турниры по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2.

Соревнования пройдут с 11 октября по 1 декабря. Победителям и призерам присвоят спортивные разряды.

Ранее москвичи выиграли в чемпионате РФ по киберспорту, завоевав две высшие награды в дисциплинах Dota 2 и Starcraft 2. Чемпионом по Dota 2 стала команда Cybermos. Bald Dynasty, которая одержала верх в финале над соперниками из Челябинской области по итогам трех карт. Соревнования по Starcraft 2 выиграл чемпион Московской студенческой киберспортивной лиги Илья Потапов. В финале он победил соперника из Краснодарского края.