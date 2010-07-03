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11 апреля, 23:15

Первый лунный аппарат Израиля разбился при посадке

технологии наука

11 апреля, 23:15

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Фото: AP/TASS/Ariel Schalit

Космический аппарат Израиля "Берешит" разбился при посадке на Луну, сообщает РИА Новости.

Как заявил один из руководителей миссии, специалисты не сумели нормально сесть на Луну. Отмечается также, что при приближении к спутнику Земли с аппаратом несколько раз терялась связь.

Пока причины аварии неизвестны. По предварительной информации, у аппарата возникли проблемы с двигателем.

Израильский аппарат стартовал 22 февраля с космодрома на мысе Канаверал в США с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он пролетел 6,5 миллиона километров, достигая скоростей в 36 тысяч километров в час. Ровно неделю назад "Берешит" вышел на лунную орбиту, сделав Израиль седьмой страной в мире, которой это удалось.

технологии наука

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