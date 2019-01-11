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09:28

Названы самые популярные отрасли у российских изобретателей в 2018 году

технологии наука

09:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самыми популярными отраслями для российских изобретателей в 2018 году стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика, строительство газопроводов и нефтепроводов, сообщает RT со ссылкой на Роспатент.

Повысилась потребность в технологиях, касающихся военно-промышленного комплекса, вырос интерес к сфере крупногабаритного транспорта и космическим технологиям. В отрасли строительства газопроводов и нефтепроводов востребованы их ремонт и диагностика. Увеличилось число заявок на создание сорбентов и других продуктов химии. Стало больше заявок в фармацевтике, биотехнологиях и компьютерной технике.

"Наибольшее количество патентов, которые до 20 лет, а то и до 25 лет, поддерживаются в силе, относятся к фармацевтике", – отмечает пресс-служба.

При патентовании информационных технологий наиболее востребована защита информации. В области радиотехники лидируют радиолокация и пеленгация, в сфере ядерной энергетики – разработка ядерных реакторов и энергетических установок.

В Роспатенте назвали ключевые тренды сферы интеллектуальной собственности на 2019 год. Ими станут цифровизация и международная кооперация.

По итогам 11 месяцев 2018 года зафиксирован рост заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Всего было подано 68 629 заявок на регистрацию товарных знаков, а на наименование места происхождения товаров – 80 заявок. Число заявок на регистрацию изобретений увеличилось на 3% – до 33 тысяч.

технологии наука

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