Sony разработала нового робота-собаку

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Японская корпорация Sony представила нового робота-собаку aibo, при разработке которой использовали элементы искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

Во время презентации несколько роботов вручили покупателям, которые купили гаджет на электронном аукционе. ДО 2006 года компания производила предыдущее поколение электронных собачек, которые назывались AIBO. Новые крупнее (размером с щенка) и более реалистичны. Они лают, двигают ушами, дают лапу и реагируют, когда их гладят.

Роботы оснащены двумя камерами и могут узнавать хозяина. Они постоянно подключены к интернету, что помогает им приобретать новые навыки.

Такой электронный друг обойдется в 214 тысяч иен (больше 1,9 тысячи долларов). Также потребуется интернет-план, который стоит 870 долларов.