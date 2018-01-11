Sony разработала нового робота-собаку

11 января, 10:12
Фото: John Locher/AP
Японская корпорация Sony представила нового робота-собаку aibo, при разработке которой использовали элементы искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.
Во время презентации несколько роботов вручили покупателям, которые купили гаджет на электронном аукционе. ДО 2006 года компания производила предыдущее поколение электронных собачек, которые назывались AIBO. Новые крупнее (размером с щенка) и более реалистичны. Они лают, двигают ушами, дают лапу и реагируют, когда их гладят.
Роботы оснащены двумя камерами и могут узнавать хозяина. Они постоянно подключены к интернету, что помогает им приобретать новые навыки.
Такой электронный друг обойдется в 214 тысяч иен (больше 1,9 тысячи долларов). Также потребуется интернет-план, который стоит 870 долларов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: