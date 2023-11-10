В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

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Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube для уменьшения износа оборудования. Такую инициативу он представил в своем телеграм-канале.

Ссылаясь на аналитические данные, Горелкин отметил, что доля трафика зарубежного видеохостинга меняется от 30 до 50%. При этом у всех операторов есть опции, которые делают его нетрафируемым за ежемесячную плату 100–200 рублей, отметил депутат.

Горелкин считает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет против совместного решения операторов о ликвидации этой опции. Также Горелкин уверен, что нововведение уравняет YouTube и отечественные сервисы по объему трафика.

Ранее сообщалось, что оператор МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика. Свое решение компания аргументировала желанием "создать наиболее комфортные условия для абонентов МТС". При этом оператор не сообщил, будет ли отменять плату для тарифов с безлимитным пакетом.

МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика