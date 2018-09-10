Под стартовым комплексом ракеты "Союз-2" на космодроме "Восточный" нашли пустоты в грунте

Фото: ТАСС/Сорокин Донат

На космодроме "Восточный" обнаружили пустоты в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя"Союз-2", передает РИА Новости.

В космической корпорации уже приняли меры по устранению проблемы. Роскосмос заключил контракт на ликвидацию пустот под железобетонным основанием на 4,6 миллиона рублей. Документ размещен на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, заказчиком работ выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Это одно из подразделений Роскосмоса, которое занимается обслуживанием космодромов России.

Сообщается, что на ремонтные работы под стартовым комплексом выделят 4,57 миллиона рублей. Исполнит их компания "Адонис" из Благовещенска. Контракт был подписан 5 сентября.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года. Это первый национальный космодром гражданского назначения. Он должен обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.