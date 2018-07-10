Аналитики спрогнозировали прекращение производства iPhone X и iPhone SE

10 июля, 17:50
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Аналитики BlueFin Research выразили мнение, что компания Apple снимет с производства iPhone X и iPhone SE, передает РИА Новости.
Как отмечают специалисты, после выхода трех новых смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus в iPhone X и iPhone SE не будет смысла.
Флагманами компании, по мнению аналитиков, станут модели iPhone 11 и 11 Plus, а смартфон iPhone X будет с ними конкурировать.
Компания Apple намерена выпустить за последние два квартала текущего года порядка 91 миллиона смартфонов последних трех моделей.
Еще 92 миллиона смартфонов планируется выпустить в первой половине 2019 года.
Как сообщалось ранее, по предположениям аналитиков, самая большая модель с экраном в 6,5 дюйма будет стоить около 999 долларов. Средний гаджет с экраном 5,8 дюйма – 899 долларов. По данным Market Watch, ссылающегося на аналитика банка Morgan Stanley Кэти Хьюберти, средняя цена на iPhone в 2019 финансовом году, который стартует в октябре 2018-го, либо увеличится, либо снизится на два процента. Определит динамику стоимость самой дешевой модели. По мнению аналитика, она будет находиться в диапазоне от 699 до 769 долларов.
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