Выдачу водительских прав в Подмосковье восстановили после сбоя в базах ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты восстановили работу баз ГИБДД после технического сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

"В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Московской области возобновлено в полном объеме", – добавили там.

В частности, жителям вновь доступны регистрационные действия с транспортом и выдача водительских удостоверений.

Сбой случился по всей России 9 апреля. Сообщалось, что из-за перехода на новое программное обеспечение водители не могли получить или обменять права или зарегистрировать свое авто. Услуги временно приостановили на территории Подмосковья.

Также сбой случился и в подразделениях Госавтоинспекции Москвы. Однако уже к вечеру вторника, 9-го числа, технический сбой был устранен и гражданам вновь стали доступны регистрация машин и выдача автомобильных прав.