Власти Курской области заявили о проблемах с мобильной связью и интернетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

У жителей Курской области наблюдаются проблемы с сотовой мобильной связью и Сетью из-за DDoS-атак, заявила врио заместителя председателя правительства Курской области Оксана Крутько.

"Ситуация в Курской области остается напряженной", – отметила она в беседе с ТАСС.

Однако, по словам чиновницы, российские специалисты успешно отражают все сетевые атаки.

Ранее для жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов области сделали бесплатными связь и мобильный интернет. Также на всей территории региона введен режим аварийного межсетевого роуминга между операторами связи.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступление.

Потери украинцев на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

