Samsung представила новый флагманский смартфон

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

В Нью-Йорке прошла официальная презентация нового смартфона Samsung Galaxy Note 9. Его особенностями стали встроенное электронное перо S Pen и большой экран – 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960x1440.

Кроме того, устройство оснастили емким аккумулятором. Старшая версия Galaxy Note 9 имеет встроенный накопитель 512 гигабайт и поддерживает карты Micro SD емкостью 512 гигабайт.

В основе смартфона – восьмиядерный процессор Exynos 9810, есть двойная камера с оптической стабилизацией изображения и широкоугольным светосильным объективом Super Speed Dual Pixel 12 мегапикселей с автофокусом.

Электронное перо S Pen с Bluetooth-модулем можно использовать как дистанционный пульт управления смартфоном. Оно позволит делать селфи, групповые фото, листать слайды презентации, ставить на паузу или запускать видео, включать диктофон.

Galaxy Note 9 cтал самым дорогим смартфоном компании. Цена на старте продаж в России составит 69990 за версию с 128 гигабайтами памяти и 89990 за старшую версию. Купить устройство можно будет с 31 августа.