Эксперт сравнил новые технологии Apple с "треугольным хлебом"

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Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин заявил, что большая часть презентованных Apple функций может не пригодиться пользователям, сообщает "Газета.ру".

"Между IT-гигантами идет конкуренция посредством "финтифлюшек". Например, вы пекарь и у вас есть свои 100 клиентов, которые каждый день берут у вас батон хлеба. Чтобы переманить клиентов конкурента, вы начинаете создавать хлеб треугольной формы. Этим и занимается Apple", – заявил эксперт.

Накануне Apple представила iOS 15 и iPadOS 15. У пользователей смартфонов появится возможность просматривать видео в режиме "картинка в картинке". Также разработчики продумали над функцией "Фокус", обновили приложение FaceTime и "Камера".

Открытое бета-тестирование новых версий операционных систем начнется в июне, а их официальный релиз запланирован на сентябрь 2021 года.