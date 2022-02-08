Москва 24: специалисты расскажут о развитии информационной инфраструктуры в РФ

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9 февраля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Гибридный формат работы как тренд на ближайшие годы: технологический и социально-экономический аспекты".

Пандемия способствовала цифровизации многих сфер, переходу на удаленный формат работы и учебы. Как происходит развитие информационной инфраструктуры в российских городах? Как в 2022 году будет обеспечиваться безопасность российского цифрового пространства и защита персональных данных? Об этом и многом другом расскажут:



директор департамента координации программ и проектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Татьяна Трубникова;

директор центра компетенций "Искусственный интеллект" АНО "Университет 2035" Надежда Сурова;

заместитель председателя правления ассоциации "Мой бизнес" Кирилл Лило;

советник генерального директора Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников;

заместитель генерального директора по правовым вопросам национальной юридической службы "Амулекс" Юлия Галуева;

генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева;

руководитель направления видеорешений и аксессуаров для совместной работы компании Logitech Ирина Степанова.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.