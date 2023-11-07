Эксперт рекомендовал сразу отключать ненужные уведомления в смартфоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Уведомления от ненужных приложений в смартфоне следует сразу отключить, рассказал агентству "Прайм" эксперт Ваге Закарян.

"Постоянно всплывающие уведомления значительно ускоряют расход заряда", – уточнил специалист.

Такой запрет можно поставить большинству отдельных приложений. Также пользователь имеет возможность отключить отправку уведомлений с сайтов на телефон. Для этого соответствующий запрет нужно найти в настройках интернет-браузера, сказал Закарян.

Можно оставить те уведомления, которые действительно важны для пользователя, например от мессенджеров и банковских приложений.

Кроме того, Закарян рекомендовал выключить фоновую работу для большинства приложений. Он уточнил, что это не только расходует заряд аккумулятора, но и снижает безопасность конфиденциальной информации.

"Ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам", – предупредил он.

Также функция геолокации может замедлять работу телефона и снижать заряд батареи. Она же в теории может распространять информацию о местонахождении пользователя. Для большинства программ на смартфоне в постоянном режиме она не требуется, поэтому стоит полностью отключить эту функцию, подчеркнул Закарян.

Эксперт предложил оставить функцию только тем приложениям, которые не смогут работать без нее, – картам или сервисам для заказа такси, заключил он.

Ранее Закарян рассказал о том, что при помощи скрытых кнопок в настройках телефона можно отключить возможность прослушивания и слежения. Это возможно при помощи отключения доступа к информации конкретным приложениям. Это полезно и в части сокращения расхода заряда аккумуляторной батареи, указывал он.

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