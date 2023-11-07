Хакеры взломали сайт президента Украины – СМИ

Фото: телеграм-канал "РОДНЯ"

Спецподразделение "Родня", созданное штабом писателя Захара Прилепина, сообщило о взломе сайта президента Украины Владимира Зеленского, пишет RT.

Хакеры заменили данные в разделе биографии действующего президента Украины. Там они разместили снимок бойца подразделения с позывным Фальцет на фоне флага батальона.

Также на интернет-сайте были размещены данные об "избрании" бойца главой Украины по итогам "внеочередных выборов" с "поддержкой" 73,22% избирателей.

Как рассказал сам Прилепин, взлом сайта является первой демонстрацией дополнительных возможностей подразделения. Он отметил, что "Родня" еще не раз удивит.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что количество и интенсивность хакерских атак возрастет к выборам главы государства в России, которые должны пройти в марте 2024 года.

По ее словам, в Центральной избирательной комиссии к такой активности злоумышленников уже постепенно готовятся.

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