Свыше 4 тыс компаний РФ подключились к столичному сервису "Карта инновационных решений"

Фото: пресс-служба ДПиИР

К онлайн-платформе "Карта инновационных решений" подключились уже более четырех тысяч компаний из 74 регионов страны. В 2023 году в Москве благодаря сервису внедрили свыше 100 отечественных разработок, передает портал мэра и правительства города со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Заммэра поделилась, что платформа помогает представителям бизнеса рассказать о себе, привлечь заказчиков и партнеров, заключить выгодные контракты. Крупный бизнес и городские структуры, в свою очередь, с помощью сервиса могут подобрать подходящие проекты.

"Сегодня в каталоге представлено 6 173 технологических продукта под самые разные задачи – от цифровизации бизнеса до подготовки кадров. С момента запуска платформы в 2021 году в городе внедрили почти 200 разработок инноваторов из Москвы, Подмосковья, Калужской, Ульяновской, Челябинской областей и других регионов страны", – сказала Сергунина.

В частности, в театрах, дворцах культуры и на концертных площадках была внедрена серия интеллектуальных световых приборов столичного производства. Кроме того, в одной из городских школ организовали занятия с малышами при помощи интерактивного комплекса "Играй и развивайся". Механизм создали в челябинской компании.

Ранее стало известно, что Москва развивает систему цифровых услуг, которая будет являться частью анонсированного Владимиром Путиным нацпроекта "Экономика данных". По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, в настоящий момент в столице действует более 420 услуг и сервисов на базе mos.ru.

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