Meta может отключить Facebook и Instagram в Европе

16:54
Фото: depositphotos/alexeynovikov
Компания Meta рассматривает сценарий отключения Facebook и Instagram в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют данные отчета.
Все из-за принятия закона, предусматривающего хранение и обработку данных только на европейских серверах. Данные Meta же находятся в США и Европе.
Новые правила в компании расценивают как угрозу работе Facebook и Instagram. Meta может и вовсе уйти с европейского рынка без трансатлантической системы.
Вице-президент по глобальным вопросам Ник Клегг выразил мнение, что этот закон негативно отразится на всех владельцах бизнеса.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор рассматривает возможность применения экономических ограничений против американского видеохостинга YouTube. Речь идет о мерах, которые предусмотрены законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, передает издание. Ограничения рассматриваются как ответ на блокировки каналов российских СМИ на YouTube.
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