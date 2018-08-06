Переход госслужащих на ОС Sailfish обойдется в 160 млрд рублей – СМИ

6 августа, 11:37
Фото: depositphotos/lzf
Переход госслужащих на российскую мобильную операционную систему Sailfish, разработанную "Ростелекомом", потребует более 160 миллиардов рублей. Такие цифры приводит газета "Коммерсант".
По данным издания, к 2021 году смартфонами на базе ОС Sailfish будут пользоваться 7,9 миллиона сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и госкомпаний. Кроме того, такие смартфоны рекомендуют к использованию в органах местного самоуправления. По предварительным оценкам, "оказание комплексной услуги" будет стоить 13,1 тысячи рублей в год на человека.
Также уточняется, что Минфин попросили выделить дополнительные 2,3 миллиарда рублей на завершение разработки ОС.
На поэтапный перевод госслужащих на Sailfish планируют направить в общей сложности 160,2 миллиарда рублей. Как пишет издание, предполагается, что 71,3 миллиарда выделят из федерального бюджета, еще 78,2 миллиарда дадут госкомпании, а 10,7 миллиарда поступит из местных бюджетов.
По информации газеты, Sailfish Mobile OS RUS – это операционная система для мобильных устройств отечественного производства. Она предназначена для корпоративных пользователей и госучреждений и входит в Единый реестр российского ПО.
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