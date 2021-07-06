В Москве ускорили предоставление услуг и сервисов по имущественно-земельным вопросам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент городского имущества Москвы автоматизировал прием и обработку заявлений через портал mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Для ускорения работы применили технологию RPA (robotic process automation). Виртуальный помощник способен копировать простые однотипные действия специалистов, в том числе работает с файловыми структурами и электронной почтой.

"Технология позволила снять со специалистов часть однообразных простых задач и ускорить предоставление услуг жителям. <...> Сейчас заявления за считаные секунды распределяет робот", – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Дереляк.

RPA-робот также умеет обрабатывать входящую корреспонденцию и записывать жителей на онлайн-консультации. Программа способна самостоятельно создавать онлайн-конференции и рассылать информацию о входе после получения списка консультаций.

Как отметил заместитель руководителя департамента городского имущества Антон Михеев, ведомство активно работает над цифровизацией своих услуг. Он уточнил, что к концу 2021 года все они будут доступны и в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций может разрешить оказание госуслуг через коммерческие мобильные приложения. В их числе, как предполагается, будут банковские программы.