Технические работы пройдут на mos.ru утром 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 5 сентября, с 10:00 до 11:00 на портале мэра и правительства Москвы организуют плановые технические мероприятия.

В указанный период некоторые страницы сайта могут грузиться дольше обычного. Пользователям в случае ошибки рекомендовали перезагрузить страницу.

Ранее сообщалось, что с начала года столичный инвестиционный портал посетили более 1,7 миллиона раз. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, важную роль в процессе взаимодействия с бизнесом играет цифровизация.

На инвестпортале есть около 30 онлайн-сервисов. Помимо этого, востребованы инструменты, которые помогают получать налоговые льготы и субсидии.