Приложение "Тинькофф Банка" восстановило работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мобильное приложение "Тинькофф Банка" восстановило работу после неполадок. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Ранее незначительное число клиентов могли столкнуться с нестабильной авторизацией в приложении. Ситуация исправлена оперативно, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов", – говорится в сообщении.

Сбой в работе приложения "Тинькофф" произошел 5 марта. На тот момент пользователи не могли зайти в приложения основного банка и в сервис для инвестиций.

При попытке входа всплывало сообщение: "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз".

Позже в пресс-службе банка указали, что "Тинькофф" работает над устранением неполадок. При этом в кредитной организации указали, что масштабного сбоя не произошло.

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения банка "Тинькофф"