Семилетнего мальчика признали самым богатым блогером в мире

04 декабря 2018, 07:06
Фото: depositphotos/agencyby
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров видеохостинга YouTube.
Список возглавил семилетний американец Райан, который с помощью своих родителей делает обзор игрушек. По оценке журнала, канал принес владельцам 22 миллиона долларов за год.
Число подписчиков Ryan ToysReview превышает 17,3 миллиона человек, а количество просмотров за год составило около 26 миллиардов.
Второе место в рейтинге занял актер и блогер Джейк Пол из Лос-Анджелеса, заработавший 21,5 миллиона долларов.
На третью строчку журнал поставил канал Dude Perfect о спортивных трюках в комедийном жанре. Он принес создателям 20 миллионов долларов.
В рамках образовательного курса "TVоя Москва. YOUниоры" блогер Стас Давыдов провел мастер-класс на тему – "Про что шутить в интернетах", на котором рассказал, как сделать юмористический YouTube канал.
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