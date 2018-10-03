Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Фото: ТАСС/Aloisio Mauricio

Пользователи Instagram в разных странах сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом говорят данные на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

На проблемы в работе социальной сети жалуются жители Нидерландов, Великобритании, Германии, России, США и других стран.

Instagram – популярная социальная сеть обмена фото и видео материалами. Компания была основана в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за один миллиард долларов.

На прошлой неделе основатели социальной сети сообщили, что покидают компанию. Они уже подали в отставку и покинут занимаемые посты в ближайшее время.

В опубликованном в соцсети заявлении Кевин и Майк выражают благодарность за восемь лет плодотворного сотрудничества и отмечают, что "готовы к новой части жизни".