Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

Китайская компания Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд". Об этом сообщает газета "Ведомости".
Согласно информации с ЕГРЮЛ, российская дочерняя компания Huawei ООО "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская Huawei Digital Technologies Co Ltd стали владельцами "Игл софтлаб", которой продал права на оборудование и патенты компании "Вокорд" и куда переходят ее разработчики.
"Игл софтлаб" создали в 2018 году Любовь Кайдешвили и Владимир Кузьмичев. Из 14 миноритариев "Игл софтлаба" минимум 6 работают в "Вокорде". Они продали свои доли Huawei 17 мая.
Huawei оценил "Вокорд" в 40-50 миллионов долларов. "Вокорд" – российский разработчик и производитель профессиональных систем видеонаблюдения и биометрической идентификации на основе технологий искусственного интеллекта. Компания основана в 1999 году и является резидентом фонда "Сколково". Системы "Вокорд" внедрены более чем в 2000 проектах коммерческих и государственных организаций и более чем в 70 проектах класса "Безопасный город" в России и за рубежом.
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