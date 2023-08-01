Россиянам рассказали, как найти украденный телефон

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Кража телефонов является распространенным явлением и может привести к потере банковских счетов. В первую очередь потерпевшему следует заблокировать связь, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заведующего кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.

"Это необходимо, чтобы преступник не смог воспользоваться двухфакторной аутентификацией и получить доступ к информации на устройстве. Для этого нужно максимально быстро связаться со своим оператором связи", – отметил он.

По словам эксперта, также необходимо зайти в учетную запись AppleID или Google и сбросить пароль. После этого в настройках безопасности следует поместить гаджет в качестве украденного. Кроме того, благодаря системе безопасности владелец смартфона может отправить сообщение на свой телефон, уточнил собеседник издания.

Также потерпевший может прибегнуть к произведению удаленного стирания и включению звукового сигнала, добавил он.

"После этого в учетной записи необходимо активировать функцию Find my Phone. Как только смартфон окажется в сети, владелец увидит на карте его местоположение", – резюмировал Магомедов.

Ранее лаборатория цифровой криминалистики компании Group-IB сообщала, что хакеры почти в три раза чаще стали применять схемы с использованием программ-вымогателей. На такие атаки пришлось порядка 68% от общего числа случаев. Пострадавшими чаще всего становились ретейлеры, производственные и страховые компании.

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