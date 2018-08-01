Пользователи Facebook и Instagram смогут контролировать проведенное в соцсетях время

1 августа, 17:31
Фото: depositphotos/tatsianama
Facebook и Instagram запускают новые инструменты, благодаря которым пользователи смогут узнать, сколько времени они проводят в соцсетях. Об этом говорится в заявлении представителей компаний.
"Сегодня мы объявляем о новых инструментах, которые помогут людям контролировать время, проведенное в Facebook и Instagram", – цитирует совместное заявление соцсетей РИА Новости. В числе таких инструментов будут панель активности, ежедневное напоминание и новый способ ограничить количество оповещений, пояснили представители Facebook и Instagram Амит Ренейдив и Дэвид Гинзберг.
Уточняется, что "панель активности" будет показывать, сколько в среднем времен пользователи остаются активными в приложении на конкретном устройстве. Кроме того, при желании можно будет установить напоминание, которое сработает при достижении выбранного временного лимита. А в разделе "Настройки" пользователи смогут отключить оповещения, если им "необходимо сконцентрироваться".
Как рассказали представители соцсетей, новые функции разработали при участии ученых, экспертов и организаций, которые специализируются в области психического здоровья.
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