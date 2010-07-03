Стало известно, кто больше всего смотрел телевизор в 2018 году

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Больше всего в РФ телевизор смотрят жители Дальнего Востока. Согласно статистике, в 2018 году в этом федеральном округе каждый житель смотрел телевизор в среднем по 268 минут (4,46 часа), сообщает компания-телеизмеритель Mediascop в своем отчете для Роскомнадзора.

"Среднесуточное время просмотра ТВ среди жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 4-х лет составило 230 минут (3,8 часа)", – цитирует РИА Новости регулятора.

Самый низкий рейтинг телесмотрения у зрителей Северо-Кавказского федерального округа. В среднем перед телевизором там проводят 217 минут (3,61 часа).

По данным на середину прошлого года, охват населения Дальнего Востока цифровым телевидением достиг 98 процентов, и передающих станций в регионе на душу населения втрое больше, чем в среднем по стране. Для жителей населенных пунктов, которые оказались вне зоны цифрового эфирного покрытия, действуют льготные программы по приобретению техники и отсутствие абонентской платы.